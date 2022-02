Samstagabend um 19 Uhr: Wummernde Bässe und fetzige Rockrhythmen ertönen auf der Freilichtbühne. Manch ein Anwohner auf dem Maiberg tritt verwundert vor die Tür. Was ist da los? Ein Open-Air im Februar? Jugendliche, die es beim Partymachen übertreiben? Schulterzucken bei den einen, Entrüstung bei den anderen. Doch was ist wirklich los am Samstagabend in Heppenheim?

Im Sommer soll es in

...