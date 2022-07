„Do kriegschtes ja mit de Ängscht zu dun!“ Das sagte ein Mann um die 60, der am vergangenen Samstag gegen 23 Uhr versucht hat, vom Heppenheimer Marktplatz zum Amtshof zu gelangen. An diesem hochsommerlichen Abend war das Gedränge auf dem Bergsträßer Weinmarkt immens. So wirklich konnte man seinen Weg nicht allein bestimmen, man wurde geschoben und den Weg hinab oder hinauf gespült. „Wenn da

...