Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Beleuchtung - Die Scheinwerfer in Hambach, Kirschhausen und am Zentgericht sind erneuert worden / Lichter an „Dom“ und Starkenburg sollen folgen Neue LED-Strahler für Heppenheims Sportplätze

Beleuchtungs-Test bestanden: Die neu aufgestellten Strahler rücken seit kurzem auch den Sportplatz in Hambach in ein noch helleres Licht als zuvor. © Leinewe