Mit einer Feierstunde am Dienstag wurden die Umbenennung der früheren Siegfriedschule in Heppenheim in Melampusschule und deren Änderung von einer bisherigen Förderschule zu einer Sprachheilschule offiziell. Allerdings ist schon seit Beginn des neuen Schuljahrs diese Änderung vollzogen. Die Räume wurden davor noch saniert und dabei auch deren Akustik optimiert, zudem wurden Räume für

...