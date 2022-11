Meldungen aus Heppenheim

Wandern und essen

Heppenheim. Die Wanderabteilung des TV Heppenheim trifft sich am Sonntag, 6. November, am Ehrenmal in Heppenheim. Von hier geht es zum Gänsekeule-Essen nach Kirschhausen in die „Alte Mühle“, teilt der Verein mit. Treffpunkt an der „Alten Mühle“ ist gegen 12 Uhr. Die Wanderung geht über den Wilhelmsplatz mit Blick auf Erbach nach Kirschhausen. red

Schlachtfest

Sonderbach. Der Turnverein Sonderbach lädt für Sonntag, 6. November, zum Schlachtfest ein. Von 10 bis 14 Uhr werden im Dorfgemeinschaftshaus Wurstspezialitäten zum Mitnehmen angeboten. Vor Ort gibt es eine „Sonderbacher Wurstplatte“ sowie Kaffee und Kuchen, heißt es in einer Ankündigung. red

Kleintierzuchtschau

Heppenheim. Der Kleintierzuchtverein Heppenheim lädt für Sonntag, 6. November, 11 bis 17 Uhr, zur Lokalschau in die Zuchtanlage, Am Erbachwiesenweg 20, ein. Die vereinsinterne Ausstellung und Bewertung der besten Rassetiere ist der jährliche Höhepunkt aller Züchter, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Besuch der Veranstaltung ist kostenfrei. red