Heppenheim. Die Heilig-Geist-Kirchengemeinde Heppenheim veranstaltet am 4. und 5. November einen Büchermarkt im Guyot-Gemeindehaus, Bensheimer Weg 27. Geöffnet ist am Freitag ab 19.30 Uhr und am Samstag von 9 bis 18 Uhr. Nach dem Gottesdienst am Sonntag, 6. November, 11 Uhr, ist von 12 bis 14 Uhr noch mal Büchermarkt. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1