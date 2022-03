Am morgigen Donnerstag, 10. März, lädt das Martin-Buber-Haus zu einem Abschlussvortrag in der Reihe „Besuch bei Bubers“ in den Marstall im Amtshof ein. Um 19 Uhr referiert Buber-Forscher Dominique Bourel über die Familie Buber. Dieser Vortrag beschließt das Jubiläumsjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, das durch die Corona-Pandemie viele Einschränkungen erfahren hat.

