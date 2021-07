Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Natur - Mit Samenmischungen und Insektenhotels will die Tierschutzpartei in der Stadt Gutes bewirken / Stadtverordnetenversammlung nimmt Anträge mehrheitlich an In Heppenheim soll es blühen und brummen

Hummeln und Bienen schätzen Kleeblüten. Die Tierschutzpartei will erreichen, dass sich die nützlichen Insekten auch in Heppenheim wieder wohler fühlen. © Hoiv/dpa