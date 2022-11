Heppenheims Stadtteile starten in den Advent

Glühweinfest in Hambach, Weihnachtsmarkt in Kirschhausen, Adventsbasare in Erbach und Ober-Laudenbach – wer stimmungsvoll in den Advent starten und gleichzeitig die ersten Weihnachtsgeschenke mit nach Hause tragen wollte, hatte am Samstag die Qual der Wahl. Gleich viermal gab es Lichterglanz und Glühweinduft, Kunsthandwerk und Bratwurstgenuss in den Heppenheimer Stadtteilen. „Sehr schade, dass

...