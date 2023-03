Fast 40 Wellensittiche hatte das Veterinäramt aus einem Haushalt beschlagnahmt und dem Tierschutz anvertraut. Viele von ihnen – ihr Alter ist nicht bekannt – warten jetzt im Heppenheimer Tierheim auf ein artgerechtes Zuhause. In ihrer angestammten Heimat in Australien leben die Vögel in Schwärmen mit bis zu 100 Artgenossen, wobei die Tierchen ihrem ausgewählten Partner für alle Zeit fest

...