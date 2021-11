Die Frauen in der CDU fordern nach dem schlechten Abschneiden ihrer Partei bei der Bundestagswahl künftig endlich mehr Einfluss: „Die Neuaufstellung der CDU Deutschlands kann inhaltlich, personell und strukturell nur mit den Frauen in der Partei gelingen“, sagte im Oktober beispielsweise Annette Widmann-Mauz, Vorsitzende der Frauenunion (FU) in Deutschland. Nadine Schön, bisherige

...