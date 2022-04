Als der Deutsche Bundestag am 9. Juni 2021 ein Gesetz verabschiedete, das die Gründung der „Stiftung Orte der deutschen Demokratiegeschichte“ in die Wege leitete, hatte das direkte Auswirkungen auf Heppenheim. Unter den 160 Orten, die bisher in die Liste aufgenommen wurden, ist die Stadt zwei Mal vertreten: mit dem Kurmainzer Amtshof als Gründungsort der FDP und mit dem Hotel Halber Mond, in

