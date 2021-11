Ein kleiner Teddy auf einem Krankenhausbett oder eine junge Frau mit Schutzanzug und FFP2-Maske im Treppenhaus: Es waren besorgniserregende Bilder, die Carolin Hillenbrand in den vergangenen Tagen über die sozialen Netzwerke verbreitete. Für die Auflösung sorgte die deutsche Weinprinzessin 2019/20 schließlich selbst. „Warum wurde es letzte Woche so still um mich? Corona. Quarantäne.

...