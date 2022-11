Endlich wieder Veranstaltungen im Heppenheimer Tierheim

Heppenheim. Gute Umsätze konnte die Vorsitzende des Tierschutzvereins Heppenheim nach dem Herbstfest am 3. Oktober verkünden. Das traditionell am Feiertag stattfindende Fest war gut besucht. Vor allem der neu organisierte Flohmarkt sei ein regelrechter Magnet gewesen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Preise für Speisen und Getränke blieben dabei fast auf Vor-Corona-Niveau; wer mehr geben wollte, habe großzügig aufgerundet. Am frühen Nachmittag meldete der Kuchenverkauf dann auch schon „ausverkauft“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hoffnung auf weitere Spenden

Die zweite Vorsitzende Inge Sokoll freute sich über die vielen Besucher, die sich ein Bild von den in den vergangenen beiden Jahren entstandenen Erweiterungen machen konnten. Hat doch die Corona-Zeit das Tierheim Heppenheim organisatorisch herausgefordert, sodass neue Quartiere geschaffen werden mussten. Als vorläufig letztes Projekt wurde jetzt ein Außengehege für Kleintiere fertiggestellt. Wegen des akuten Platzmangels aufgrund der vielen Abgabetiere war dies notwendig geworden.

Alle Bauprojekte konnten durch Erbschaften finanziert werden, resümiert Schatzmeisterin Angelika Hassanin die vergangenen zwei Jahre. Für den Haushaltsplan 2023 zeigt der Entwurf vor allem gestiegene Kosten im Energiebereich und steigende Tierarztkosten. Darum hoffen die Verantwortlichen, dass die Spenden in den letzten beiden Monaten nicht zurückgehen: Sie werden dringend für die nächsten Monate gebraucht.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Finanzausschuss In Heppenheim sollen auch Listenhunde von der neuen Fassung der Hundesteuersatzung profitieren Mehr erfahren

Um das Tierheimkonto aufzufüllen, haben Beisitzerin Diana Krause und Tierheimleiterin Lisa Engraf den dritten Bingo-Abend im Pfotencafé des Tierheims organisiert. Die Gutscheine für die Gewinner waren von Heppenheimer Geschäftsleuten und Gastronomen gespendet worden.

Am Sonntag ist Adventscafé

Nach zwei Jahren Pause hat der Vorstand entschieden, wieder ein Adventscafé auszurichten: Am Sonntag, 4. Dezember, wird es traditionell Weihnachtsgebäck und heiße Getränke im Tierheim geben. Um 13.30 Uhr geht es los; die Organisatoren würden sich über Kuchenspenden und selbstgebackene Plätzchen freuen, die auch schon am 3. Dezember entgegengenommen werden, heißt es in der Pressemitteilung. red