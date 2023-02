„Christen tragen besondere Verantwortung für die Schöpfung“

Das Evangelische Dekanat Bergstraße mit Sitz im Heppenheimer Haus der Kirche unterstützt den Solidarisierungsaufruf zum Klimastreik am 3. März, den das Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung (ZGV) der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) sowie das Zentrum Oekumene der EKHN formuliert haben. Mit Blick auf den bevorstehenden Freitag, an dem voraussichtlich wieder Tausende Menschen

...