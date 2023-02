Dass es die Jugendband des Evangelischen Dekanats Bergstraße musikalisch „drauf hat“, das haben die Musikerinnen und Musiker unter Leitung von Dekanatsjugendreferent Bruno Ehret in der Vergangenheit schon häufiger unter Beweis gestellt.

Jetzt kam das Ensemble zu besonderen Ehren: Die Gruppe trat an einem Prüfungswochenende an der Kirchenmusikakademie in Schlüchtern als „Prüfungsband“

...