Spatenstich für den Sanner-Neubau im Bensheimer Stubenwald

An der Bertha-Benz-Straße im Stubenwald fiel am Samstag der Startschuss für ein "Jahrhunderprojekt" des Auerbacher Traditionsunternehmens Sanner. In 20 Monaten soll im Neubau am neuen Standort produziert werden.