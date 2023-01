Photovoltaik als Beitrag zur Energiewende

Bensheim. Drei versierte Fachleute hat die SPD Bensheim zu einer Podiumsdiskussion eingeladen, um interessierten Bürgern Gelegenheit zu geben, ihre Fragen zur Energiewende und speziell zur Photovoltaik (PV) zu stellen und kompetent beantworten zu lassen.

Auf dem Podium diskutieren die zuständige Fachdezernentin der Stadt Bensheim, Erste Stadträtin Nicole Rauber-Jung, der Leiter des Bereichs „Erneuerbare Energien“ der GGEW AG, Florian Grob, und der Vorstand der Energiegenossenschaft Starkenburg, Micha Jost.

Mit auf dem Podium Martin Zencke, Sprecher des Arbeitskreises Klimapolitik in der SPD Bensheim. Moderiert wird die Veranstaltung von der SPD-Landtagskandidatin Josefine Koebe.

Die Stadt Bensheim hat sich schon im Jahr 2014 mit dem „Masterplan 100 Prozent Klimaschutz“ sehr ehrgeizige Ziele gesetzt, die den Klimawandel begrenzen und ihm entgegenwirken sollen. Sie hat jedoch selbst in den Jahren 2021 und 2022 festgestellt, dass die Umsetzung der darin definierten Maßnahmen bei weiten nicht so schnell voranschreitet, wie es notwendig wäre, um die beschlossenen Ziele zu erreichen. Auch unter den Bensheimer Bürgern gibt es viele, die durch private Anstrengungen einen Beitrag zum Klimaschutz leisten möchten, insbesondere durch die Installation von Photovoltaik-Anlagen. Viele zögern aber noch, oder fragen sich, ob sie eine solche Investition in die Zukunft finanziell stemmen können.

Tatsächlich sind es nicht nur Hausbesitzer, die solche Überlegungen anstellen, in modifizierter Form stellen sich die Fragen auch für Kommunen, für private Unternehmen, für die Vorstände von Vereinen, die eigene Immobilien (beispielsweise Sporthallen) besitzen, und auch für Mieter. Dabei kann es nützlich sein, mögliche Kooperationspartner einzubeziehen, die bei Konzeption, Umsetzung und Finanzierung von PV-Anlagen helfen könnten.

Die geladenen Experten werden einerseits darlegen, welchen Beitrag zur lokalen Energiewende die eigene Organisation leisten kann und welche Strategie sie dabei verfolgt, und andererseits anhand von Beispielen aufzeigen, wie Schwierigkeiten umschifft und PV-Projekte erfolgreich und zügig realisiert werden können.

Die Veranstaltung findet statt am Montag, 6. Februar, im Hotel Felix, Dammstraße 46 in Bensheim. Beginn ist um 18 Uhr. „Wir freuen uns auf alle interessierten Bürger und auf deren Fragen“, heißt es abschließend in der Pressemitteilung. red