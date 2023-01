Auerbacher Unternehmen Sanner baut Geschäftsbereich aus

Bensheim. Auf der Pharmapack 2023 in Paris stellt die Sanner-Gruppe die Weichen für die Zukunft. An Stand B066 will das Unternehmen die neue Strategie unterstreichen, die auf zwei Säulen beruht: ein wachsender Fokus auf die Rolle als Auftragsentwicklung- und Fertigungsorganisation für Medizintechnik- und Diagnostiklösungen sowie der weitere Ausbau des Kerngeschäfts als Partner für Trockenmittelverpackungen für die Pharma- und Gesundheitswesen-Industrie.

Komplettlösungen aus einer Hand

Sanner genießt im Kerngeschäft – hochwertige Primärverpackungen für Pharmazeutika, Nahrungsergänzungsmittel und Probiotika – hohes Ansehen im Markt. „Wir sind führend im Markt für Brausetablettenverpackungen. Auch bei Trockenmitteln und Primärverpackungen sind wir für hohe Qualität und exzellenten Service bekannt“, sagt Johannis Willem van Vliet, CEO der Sanner-Gruppe.

Dank der langjährigen Trockenmittel- und Spritzgusskompetenz sei man speziell bei feuchtempfindlichen Kombinationsprodukten in der Lage, Komplettlösungen aus einer Hand zu bieten. „Mit unserer umfangreichen Erfahrung und unserem Know-how als industrieller Design- und Entwicklungspartner für unsere Kunden sind wir gut aufgestellt, um die neue strategische Ausrichtung in allen Schlüsselregionen weltweit umzusetzen“, so van Vliet.

Seit einigen Jahren steht das Unternehmen internationalen Kunden in Europa, Asien und den USA mit der Auftrags- und Fertigungsentwicklung für Geräte zur Seite und hat zahlreiche Projekte erfolgreich realisiert. Die Bekanntheit der Sanner-Gruppe in diesem Umfeld nach eigenen Angaben ist stetig gewachsen und zeichnet sich durch eine erfahrene, agile und verlässliche Entwicklung und Umsetzung von Kundenprojekten sowie einer Fertigung mit höchsten Qualitätsmaßstäben aus. Diesen Geschäftsbereich baut man jetzt konsequent weiter aus.

Von der Konzeption der Geräte über das Design bis hin zur Fertigung von Prototypen werden Kunden vollumfänglich unterstützt. Bei der Prototypenfertigung greift Sanner auf additiv gefertigte Spritzgusswerkzeuge zurück, um schnell detailgetreue Anschauungsmuster aus dem Originalmaterial zur Verfügung zu stellen.

Strategische Ausrichtung

Sanner hat sein bestehendes Management-Team verstärkt, um das Unternehmen für den künftigen Erfolg aufzustellen. Die folgenden Positionen wurden neu besetzt: Christian Classen verantwortet seit Oktober als Chief Sales Officer (CSO) die Bereiche Vertrieb, Marketing und Produktmanagement und wird eine aktive Rolle bei der Umsetzung der verstärkten strategischen Ausrichtung spielen.

Henrik Bøggild hat seit September 2022 den Posten des Chief Financial Officer (CFO) inne und ist für Finanzen, Controlling, Einkauf und IT zuständig. Gemeinsam mit Ralf Tiemann, dem langjährigen CEO Asia-Pacific, und Johannis Willem van Vliet komplettieren Classen und Bøggild das Management-Team.

„Mit diesen Schritten sind wir für die Zukunft bestens aufgestellt“, fasst van Vliet zusammen. „Wir freuen uns darauf, die neue Strategie und deren Möglichkeiten mitsamt unserem Leistungsportfolio auf der Pharmapack zu zeigen.“ red