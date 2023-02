Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Berliner Ring Eingestürzte Bensheimer Brücke wird bald abtransportiert

Die eingestürzte Brücke an der Weststadthalle in Bensheim kann abtransportiert werden. Die Versicherung des Unfallverursachers hat am Donnerstag Freigabe für die Sanierung des Stegs erteilt.