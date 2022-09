Von Dirk Rosenberger

Bensheim. 24 Tonnen lassen sich nicht ohne größere Kraftanstrengung bewegen - vor allem, wenn unklar ist, wer letztlich dafür bezahlt. Das gilt selbstredend und in erster Linie auch für die eingestürzte Brücke an der Weststadthalle. Die liegt seit einem guten halben Jahr auf dem Rad- und Gehweg am Berliner Ring.

Schon ein paar Wochen nach dem Unfall

...