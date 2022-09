Die zweite Saisonniederlage kassierte der FC 07 Bensheim in der Fußball-Gruppenliga. Mit 1:4 unterlagen die Nullsiebener am Samstag im Weiherhausstadion dem VfR Groß-Gerau. Das Endergebnis stand bereits zur Pause fest. „Wir haben in der ersten Halbzeit zu viele individuelle Fehler gemacht,“ analysierte FC 07-Trainer Andy Zehnbauer.

Die zweikampf- und spielstarken Gäste erwischten den

...