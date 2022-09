Es hat ein paar Tage gedauert, bis man beim Fußball-Gruppenligisten FC 07 Bensheim die Nachspielzeit-Niederlage im Duell bei der TSV Auerbach aus der Vorwoche verkraftet hat. „Ein Gegentor in der 95. Minute in einem Derby, in dem wir mehr und die besseren Chancen hatten, setzt einem eine Zeit lang zu“, sagt Andy Zehnbauer. Rückblick und Analyse sind inzwischen abgeschlossen, so der

...