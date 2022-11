Einen überraschenden Führungswechsel gab es zum Rückrunden-Auftakt in der Fußball-Kreisliga C, denn mit einem 9:2-Sieg gegen den FV Biblis II löste der TSV Elmshausen den Topfavoriten FSG Bensheim an der Tabellenspitze ab.

Trotz schwacher erster Halbzeit (1:1-Pausenstand) gelang dem TSV dank einer deutlichen Leistungssteigerung ein klarer Sieg „Wir haben heute zwei Gesichter gezeigt und

...