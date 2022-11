Nächster Rückschlag für die SG Gronau

Die SG Gronau verlor ihr Heimspiel in der Fußball-Kreisliga B 3:4 (1:1) gegen den TSV Hambach. Das Schlusslicht versäumte es, seine Überlegenheit der ersten Halbzeit in Tore umzumünzen. Nach der Pause wurde Hambach stärker, zog auf 1:4 davon, so dass nur noch Ergebnis-Kosmetik möglich war. Dabei hatte TSV-Abteilungsleiter Reinhard Wolff durchaus Grund zur Klage: „Es waren wieder zehn Spieler,

...