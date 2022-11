SV Lindenfels müht sich vergeblich gegen VfR Fehlheim II

Das Verfolgerduell in der Fußball-Kreisliga A zwischen dem VfR Fehlheim II und SV Lindenfels endete mit einem 3:1-Erfolg der Gastgeber. Dabei lagen die „Rasenspieler“ auf dem Ausweichplatz im Weiherhausstadion mit 0:1 in Rückstand, kämpften sich aber angetrieben von Riccardo Zocco zurück ins Spiel. Der etatmäßige Verbandsligaspieler war es dann auch, der den VfR nach der Pause mit 2:1 in

