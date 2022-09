Nach dem Spieltag vom Wochenende geht die Handball-Bundesliga in eine einwöchige Spielpause. In dieser Woche steht ein Lehrgang der Nationalmannschaft mit zwei Testspielen gegen Frankreich an. Die Liga nimmt ihren Betrieb in der kommenden Woche wieder auf. Für die HSG Bensheim/Auerbach ist für den 8. Oktober die Auswärtspartie bei der Sport-Union Neckarsulm terminiert.

