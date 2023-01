Serbe zur HSG Weschnitztal

Weschnitztal. Nur eine kurze Pause hatte die HSG Weschnitztal: Am Samstag um 19 Uhr geht es für das Verbandsliga-Team von Trainer Dennis Rybakov mit dem Heimspiel in der Mörlenbacher Weschnitztalhalle gegen die SG Stutensee-Weingarten weiter. „Es ist extrem wichtig, dass wir gut ins neue Jahr starten, da wir in der zweiten Saisonhälfte viele Auswärtsspiele haben“, sieht der Coach den aktuellen sechsten Tabellenplatz (13:13 Punkte) zwar als ordentlich an, „aber die Aufgaben sind nicht leicht und wir tun gut daran, gleich in die Erfolgsspur zu kommen“. Helfen wird ab sofort ein für Weschnitztaler Verhältnisse spektakulärer Neuzugang: Der serbische Rückraumspieler Aleksandar Mitrovic verstärkt die Odenwälder. „Das ist ein absoluter Glücksgriff für uns“, freut sich Dennis Rybakov über die Verpflichtung. Mitrovic war auf der Suche nach einem Verein in der Region, da es ihn in die Nähe von Verwandten im Rhein-Main-Gebiet zieht. Da die HSG bei der Arbeitsplatzsuche unterstützen konnte, fiel seine Entscheidung auf den Verbandsligisten. mep/ü

