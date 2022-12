Das Beste kommt zum Schluss. Unter diesem Motto steht für die Flames das Heimspiel der Frauenhandball-Bundesliga am Tag vor Silvester: Die HSG Bensheim/Auerbach erwartet am Freitagabend um 19.30 Uhr in der Weststadthalle keinen Geringeren als den Deutschen Meister und erneuten Titelfavoriten SG BBM Bietigheim. Der hat am Montag mit dem 35:22 gegen den direkten Verfolger Borussia Dortmund ein

