Neues Erlebnis für Trainer der Junior-Flames

Bensheim. Die Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach II haben ihre Spitzenposition in der 3. Liga Südwest eindrucksvoll untermauert. Im Duell zweier bis dahin verlustpunktfreier Teams setzten sich die Junior-Flames 34:17 (17:4) bei der HSG Gedern/Nidda durch und feierten im vierten Spiel den vierten Sieg.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Die erste Hälfte war überragend“, schwärmte Coach Sacha Kuhn vom Auftritt seiner Mannschaft: „Die Abwehr war super, die Torhüterin (Leonie Moormann) war super und vorne haben wir getroffen.“ Beste Werferin bei Bensheim/Auerbach war Jana Haas. Die Linkshänderin erzielte gegen ihren Heimatverein sieben Tore, darunter zwei per Siebenmeter.

Die Begegnung war bei einer 17:4-Halbzeitführung für die Gäste von der Bergstraße bereits nach halber Strecke entschieden. Nach sechs Minuten lag die HSG II mit 6:3 vorne, anschließend machten die Junior-Flames hinten nahezu komplett dicht und ließen im ersten Abschnitt nur noch einen weiteren Treffer für Gedern/Nidda zu. Vier Gegentore in einer Halbzeit für sein Team waren für Sascha Kuhn eine völlig neue Erfahrung in seiner Trainerkarriere. „Das habe ich noch nie erlebt.“

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Handball Unerwartetes Topspiel für die Junior-Flames Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Handball Junior-Flames packen noch rechtzeitig richtig zu Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Handball-Jugend A-Flames trumpfen auf Mehr erfahren

Bemerkenswert fand er zudem, wie seine junge Mannschaft unbeeindruckt von der „großen und fairen“ Kulisse (circa 450 Zuschauer) ihr Spiel durchzog. „Das ist nicht einfach, wenn zwei Drittel der Halle gegen dich sind. Das war wieder ein Schritt nach vorne in unserer Entwicklung.“

Angesichts des klaren Vorsprungs absolvierten die Junior-Flames den zweiten Part im Verwaltungsmodus, ohne dabei die Konzentration zu verlieren. „Das haben wir souverän hinbekommen“, sagte Kuhn, der die Einsatzzeiten nun auf den gesamten Kader verteilte. Der perfekte Auftakt mit vier deutlichen Siegen ist für Sascha Kuhn kein Grund, das Saisonziel des Aufsteigers neu zu formulieren. „Wir haben jetzt acht Punkte für den Klassenerhalt gesammelt.“ Sollten die Junior-Flames allerdings weiter die Welle reiten, ist Kuhn durchaus bereit, die Ausrichtung zu verändern. „Understatement werden wir sicher auch nicht betreiben.“

Tore; Junior-Flames: Haas (7/2), Klink, Davenport (je 4),Nina Rädge (4/1), Orth (3), Sabisch (2/2), Grössl, Ewald, Schmitz, Gürtelschmied (je 2), Kim Rädge, Labitzke (je 1).

Spielfreie Flames: In der Frauen-Bundesliga geht es für Bensheim/Auerbach erst am 23. Oktober mit der Aufgabe in Oldenburg weiter; zuvor steht das DHB-Pokalspiel bei Solingen/Gräfrath an (15.10.). eh/red