Junior-Flames packen noch rechtzeitig richtig zu

Die Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach II haben auch ihr drittes Spiel in der 3. Liga Südwest gewonnen. Mit 37:25 (19:16) besiegten die Junior-Flames im Duell der Aufsteiger den TSV Bönnigheim in der Sporthalle der Geschwister-Scholl-Schule. Damit verteidigte die HSG II den Platz an der Spitze des Klassements. Nach einer engen ersten Halbzeit setzten sich die Gastgeberinnen zu Beginn

...