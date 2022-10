Die weibliche A-Jugend der HSG Bensheim/Auerbach ist erfolgreich in die Vorrunde der Handball-Bundesliga gestartet. Mit 35:18 (16:9) Toren setzten sich die A-Flames beim TV Nellingen durch. Heike Ahlgrimm war trotz einiger Abstriche insgesamt zufrieden mit der Vorstellung ihres Teams in Nellingen. „Beim ersten Spiel ist man immer ein bisschen nervös. Es war in Ordnung, aber wir können es

