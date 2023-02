Nächster Prüfstein für Erbacher Serie

Heimlich still und leise haben sich die Handballerinnen des SV Erbach auf den dritten Rang in der Bezirksoberliga vorgeschoben. Seit sieben Spielen sind sie ungeschlagen und zuletzt knöpften sie dem Stadtrivalen und Tabellenführer HC VfL Heppenheim beim 27:27 einen Zähler ab. Jetzt kommt das nächste Top-Team: Als Liga-Zweiter gibt die TGS Walldorf II am Samstag (19 Uhr) ihre Visitenkarte in

...