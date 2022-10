Mainz ist HSG II bestens bekannt

Bensheim. Eine Partie mit Derby-Charakter steht für die Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach II am Sonntag (9.) um 17 Uhr (G.-Scholl-Schule) auf dem Programm. Der verlustpunktfreie Spitzenreiter der 3. Liga Südwest erwartet den FSV Mainz 05 II.

Die besondere Note des Duells ergibt sich aus der engen personellen Verbindung zwischen den beiden Vereinen. Bei Mainz II schlagen mit Melanie Vidakovic und Marit Deitermann zwei Spielerinnen auf, die aktuell per Zweitspielrecht gemeinsam mit Akteurinnen der Junior-Flames für die HSG Bensheim/Auerbach auch in der A-Jugend-Bundesliga unterwegs sind. Eine Bensheimer Vergangenheit haben zudem Tabea Coors, die in der Vorsaison ebenfalls für die A-Flames in diesem Wettbewerb spielte, sowie Rugile Bartaseviciute, die aus dem Nachwuchs der Handballspielgemeinschaft stammt. „Die Mädels kennen sich gut, das ist schon speziell“, blickt HSG-II-Coach Sascha Kuhn auf diese Konstellation.

Rückraum kann Probleme bereiten

Für das Team vom Rhein sind nach drei absolvierten Partien zwei Siege und eine Niederlage notiert. Kuhn verortet die Mainzerinnen in die obere Hälfte der Liga. „Das ist ein unangenehmer Gegner.“ Auffällig ist, dass der FSV 05 II bei seinen drei Auftritten jeweils mit unterschiedlichem Kader am Start war. In der Abwehr wechseln die Rheinland-Pfälzerinnen zwischen einer 6:0- und 5:1-Formation. Im Rückraum agiert Mainz überwiegend mit drei Rechtshänderinnen. „Das könnte uns Probleme bereiten“, so Kuhn.

Die Junior-Flames gehen nach dem 34:17-Sieg im Topspiel bei Gedern/Nidda mit Selbstbewusstsein in das Match. „Wir wollen an diese Leistung anknüpfen.“ Trotz des klaren Erfolges sieht Kuhn „bei nüchterner Betrachtung“ noch Luft nach oben für seine junge Mannschaft. Die Abschlussquote kann weiter verbessert werden, in der Deckung ist ebenfalls noch eine Steigerung möglich. „Wir sind auf einem guten Weg, aber unsere Entwicklung ist lange noch nicht abgeschlossen, es bleibt ein dynamischer Prozess.“ eh