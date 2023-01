Lorsch/Einhausen nun ohne Abstiegssorgen

Pflicht erfüllt, so lautete das Fazit bei den Handballern der MSG Lorsch/Einhausen nach dem 25:20 (15:12) beim Bezirksoberliga-Schlusslicht TGB Darmstadt. Durch den dritten Erfolg in Serie polierte die MSG ihr Punktekonto auf 12:18 auf und hat das Abstiegsgespenst verjagt. Am Freitag bietet sich sogar die Gelegenheit, mit einem Derbysieg beim Tabellennachbarn HC VfL Heppenheim den Anschluss an

...