Vor einem weiteren Bergstraßen-Derby in der Handball-Bezirksoberliga steht am Sonntag (18 Uhr) der SV Erbach, der beim Landesliga-Absteiger TV Groß-Rohrheim an seine starke Leistung aus dem Siedelsbrunn-Heimspiel (42:24) anknüpfen möchte.

Die Erinnerung an den zweiten Spieltag sind bei den Erbachern aber alles andere als gut. Mit 26:33 verlor die Mannschaft von Trainer Jens Becker gegen

...