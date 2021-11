Ein regulärer Spieltag ist in der Fußball-Kreisliga A noch terminiert, dann verabschiedet sich die mit 13 Mannschaften kleinste Senioren-Spielklasse im Kreis in eine fast viermonatige Winterpause. Zum Abschluss der Vorrunde treffen am Sonntag (13 Uhr) im Weiherhausstadion im Duell zweier Clubs aus dem Mittelfeld der FC 07 Bensheim II und der VfR Fehlheim II aufeinander.

Für die

...