Junior-Flames sind gleich „zu hundert Prozent da“

Mit einem klaren Erfolg haben die Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach II ihre Saison in der 3. Liga Süd-West eröffnet. Vor rund 300 Zuschauern in der Halle der Geschwister-Scholl-Schule besiegten die Junior-Flames die TSG Eddersheim mit 34:18 (18:8). „Wir haben das umsetzen können, was wir uns vorgenommen haben. Das war für ein erstes Saisonspiel eine sehr gute Leistung vom gesamten

...