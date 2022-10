Die Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach II haben ihre Serie in der 3. Liga Südwest fortgesetzt. Im fünften Saisonspiel feierten die Junior-Flames den fünften Sieg. Mit 36:24 (20:12) gewann der Aufsteiger am Sonntag seine Heimpartie gegen Mainz 05 II und bleibt damit an der Spitze des Klassements.

