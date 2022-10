HSG Bensheim/Auerbach gegen den HC VfL Heppenheim: Kein Derby für schwache Nerven

Das Nachbarderby in der Handball-Bezirksoberliga gegen den HC VfL Heppenheim war für die mit 31:30 (16:13) Toren siegreiche HSG Bensheim/Auerbach „eine ganz enge Kiste“, wie es Trainer Moritz Brandt bereits geahnt hatte. Es entwickelte sich nämlich von Beginn an ein rassiges Derby, in das die Heppenheimer etwas besser hineinfanden. „Wir waren sofort hellwach“, freute sich HC VfL-Coach Simon

...