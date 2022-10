Derbyzeit ist quasi an jedem Wochenende in der Handball-Bezirksoberliga der Männer. Diesmal unter anderem in der AKG-Sporthalle am Weiherhausstadion in Bensheim. Am Sonntag (18 Uhr) empfängt die HSG Bensheim/Auerbach den HC VfL Heppenheim zum Spitzenspiel in der.

In diesem Spiel bedarf es auch ohne den Blick auf den Tabellenstand in beiden Lagern nur wenig Motivations-Hilfe. „Da ist es

...