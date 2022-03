Als letzte Klasse auf Kreisebene erwacht die Fußball-Kreisliga A am Wochenende aus dem Winterschlaf. Da der TSV Reichenbach nach den Worten von Spielertrainer Christian Bauer „nicht um die goldene Ananas“ spielen will, beginnt für den Ranglistendritten am Sonntag (15.30 Uhr) mit der Partie gegen den SV Winterkasten die Aufholjagd. Ein Derby zum Start nach der Winterpause kommt Bauer gelegen.

