Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Fußball - SSV und TSV treten in der kommenden Saison als Spielgemeinschaft an / Christian Bauer ist Trainer-Kandidat Der SG Reichenbach gehört die Zukunft – aber in welcher Liga?

Der seitherige TSV-Coach Christian Bauer hat voraussichtlich in der sportlichen Verantwortung den Hut auf, wenn es um die Trainerfrage bei der neuen SG Reichenbach geht – die Liga-Zugehörigkeit ist indes noch nicht geklärt. © Neu