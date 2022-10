Flames ziehen mit Pflichtsieg ins Pokal-Achtelfinale ein

Die Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach haben das Achtelfinale im DHB-Pokal erreicht. Mit 31:25 (18:12) setzte sich der Erstligist am Samstagabend in der zweiten Runde des Wettbewerbs beim Zweitligisten HSV Solingen-Gräfrath durch. „Wir stehen in der nächsten Runde, das war der Auftrag und das ist das Wichtigste“, bilanzierte Flames-Trainerin Heike Ahlgrimm die Partie vor 162 Zuschauern

