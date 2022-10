Flames gewinnen im DHB-Pokal 31:25 in Solingen

Handball. Die HSG Bensheim/Auerbach steht im Achtelfinale um den Deutschen Handball-Pokal der Frauen. In der zweiten Runde, in der die Flames als Erstligist erstmals in den Wettbewerb eingriffen, gab es am Samstagabend einen 31:25 (18:12)-Sieg beim Zweitligisten HSV Solingen-Gräfrath. Beste Werferinnen bei den Bensheimerinnen waren Lotta Heider, Lucie Kretzschmar (je 7) und Dionne Visser (4).

Nach einer halben Minute scheiterte Lisa Friedberger vom Siebenmeterpunkt, danach nahmen die Gäste aber schnell das Heft in die Hand. Nach sechs Minuten führten sie vor 160 Zuschauern in der Klingenhalle in Solingen 4:1 und gaben diese Führung nicht mehr her. Beim 6:4 (14.) betrug der Vorsprung letztmals zwei Tore. 90 Sekunden später stand es 9:4.

Ein besonderer Moment nach 24 Minuten: Vanessa Fehr löste Helen van Beurden beim Stand von 13:10 im Tor ab und kam nach ihrer Verletzungspause zum ersten Einsatz in dieser Saison. Und sie führte sich mit drei Paraden in der verbleibenden zeit bis zur Pause gut ein, in den letzten zwei Minuten wurde aus einem 15:12 ein 18:12.

Diesen Vorsprung hielten die Flames bis zur 40. Minute, ehe sie sich eine Schwächephase von achteinhalb torlosen Minuten leisteten (25:22/48.), nach dem 29:22 (54.) brachten sie den Sieg aber locker nach Hause.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen zur Bergstraße (Bergsträßer Anzeiger) Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Handball Junior-Flames auf Erfolgswelle Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Handball-Bezirksoberliga HC VfL Heppenheim unter Wert geschlagen Mehr erfahren

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1