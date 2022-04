Es ist in dieser Woche ein bisschen enger geworden im unteren Tabellenbereich der Handball-Bundesliga der Frauen: Der VfL Oldenburg (14:28 Punkte/9.) setzte sich durch seinen Sieg in Metzingen an die Spitze der Abstiegszone, die sechs Clubs umfasst. Auch Buchholz-Rosengarten (10:32/13.) hat durch den Erfolg über das corona-geschwächten Halle-Neustadt Boden gut gemacht im Kampf gegen Relegation

...