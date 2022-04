Flames verlieren nach starker erster Halbzeit beim Favoriten BVB

Dortmund. Die Durststrecke für die HSG Bensheim/Auerbach in der Handball-Bundesliga der Frauen geht weiter: Mit 27:33 (15:14) verlor das Team von Trainerin Heike Ahlgrimm am Mittwochabend bei Borussia Dortmund die Nachholpartie vom 19. Spieltag. Für die Flames war es die siebte Niederlage in Folge.

Gegen den amtierenden Deutschen Meister lieferten die Bensheimerinnen eine starke erste Halbzeit ab. Nach dem Wechsel drehte die Borussia das Duell und fuhr am Ende einen verdienten Sieg ein. Beste Werferinnen bei Bensheim/Auerbach waren Myrthe Schoenaker (6/4), Lotta Heider und Ines Ivancok (beide 5). Für die Dortmunderinnen trafen Nationalmannschaftskapitän Alina Grijseels (8/2) und Laura van der Heijden (7) am häufigsten.

