Frauenhandball Flames wollen mit einem Sieg bei den Wildcats nachlegen

Bensheim. Nach dem 33:28-Auftaktsieg gegen Bayer Leverkusen in der Vorwoche ist die HSG Bensheim/Auerbach am zweiten Spieltag der Frauenhandball-Bundesliga auswärts gefordert. Das Team von Trainerin Heike Ahlgrimm gastiert am Samstag (17.) um 19 Uhr beim SV Union Halle-Neustadt.