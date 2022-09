Flames hoffen zum Saisonstart auf einen Sieg gegen Leverkusen

Mit einem Heimspiel startet die HSG Bensheim/Auerbach in die Handball-Bundesliga-Saison 2022/23. Die Flames erwarten am Samstag (18 Uhr) den TSV Bayer Leverkusen in der Weststadthalle. „Wir sind froh, dass es endlich losgeht“, blickt Heike Ahlgrimm auf das Auftaktmatch. Die Flames-Trainerin sieht ihr Team sehr gut präpariert für die Aufgabe gegen den Bundesliga-Rekordmeister. „Wir sind

