Flames: Nur zwei Spiele in der Bundesliga

Bensheim. Fünf Spiele waren gestern Abend in der Frauenhandball-Bundesliga geplant, wegen Corona-Fällen bei mehreren Mannschaften konnten letztlich nur zwei angepfiffen werden. Nachdem es bei Borussia Dortmund bereits in der vergangenen Woche positive Testergebnisse gegeben hatte, war am Montag auch die HSG Bensheim/Auerbach mit drei Fällen betroffen. Beide Vereine beschlossen, das Spiel gegeneinander abzusagen. Die Flames setzten auch die Trainingseinheiten aus und wollen nach weiteren Testreihen entscheiden, wann sie in den Übungsbetrieb zurückkehren. Das nächste Spiel ist für den 2. April in Halle-Neustadt geplant. red

